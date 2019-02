​Palma, Sevilla i València es postulen per acollir la propera gala dels Goya

Sevilla, Palma i València, amb Valladolid a l'espera, són les ciutats que s'han postulat públicament per acollir la propera edició de la gala dels Goya, que organitza l 'Acadèmia de Cinema i que per segona vegada en la seva història va sortir de Madrid el passat 2 de febrer per visitar la capital sevillana.Fonts de l'Acadèmia han confirmat a Europa Press que la junta directiva de la institució es reunirà dimarts que ve 19 de febrer per primera vegada després de la celebració de la gala de Sevilla. En aquesta reunió s'avaluarà l'anterior cerimònia i podria abordar-se l'interès mostrat per diverses ciutats per acollir la següent.L'Ajuntament de Sevilla ha estat dels primers a apostar per albergar la gala, intentant repetir després de "l'èxit" d'aquest any. Fonts del consistori sevillà han confirmat aquesta postura, en sentir-se "avalats per l'èxit de la gala" recentment celebrada.Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, va destacar dilluns passat 11 de febrer la voluntat del consistori de "treballar de la mà del sector audiovisual per preparar una proposta sòlida que sigui capaç de competir amb altres ciutats candidates" a acollir la cerimònia.Aquesta setmana vinent estan previstes reunions amb experts i professionals del sector audiovisual i membres de les acadèmies de cinema valenciana i espanyola. "Comptem amb una indústria audiovisual molt potent i creiem que seria una oportunitat per visibilizar tot el que el sector està fent a la comunitat valenciana. Cal descentralitzar la cultura a Espanya i València ha de tenir un paper important", assenyalava.Una ciutat que repeteix candidatura serà Palma, que en l'edició de 2019 va quedar en segona posició per darrere de Sevilla. El director de la Balears Film Commission, Pedro Barbadillo, ha explicat que, fa any i mig, l'Acadèmia va treure una convocatòria per presentar noves iniciatives i va ser quan des de Balears es va presentar la proposta de celebrar la gala a Palma.Barbadillo ha recordat que aquesta proposta "comptava -i compta- amb suport institucional i empresarial". Després de confirmar la renovació de candidatura per 2020, ha ressaltat que espera que "la insularitat" no afecti "en termes negatius" i ha recordat que en el seu moment es va expressar la possibilitat de realitzar un pont aeri.A més, ha destacat que l'illa té hotels i capacitat d'acollida "de sobres". De celebrar-se a Palma, l'esdeveniment se celebraria al Palau de Congressos, que té un auditori amb capacitat per 1.900 persones -el Palau de Congressos de Sevilla compta amb un aforament de 3.000 persones-.Finalment, la regidora de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Valladolid, Ana Redondo, no veu "desgavellat" que la ciutat pugui aspirar a acollir la propera gala dels Premis Goya, tot i que encara no ha decidit si es postularà o no com a seu.Redondo ha assegurat que Valladolid compta amb "capacitat" per organitzar esdeveniments d'aquest tipus i ha subratllat la dinàmica del Consistori de "donar a conèixer" la ciutat, qüestió que "cal explotar".En aquesta línia ha situat la celebració a la capital del Pisuerga, el proper mes de maig, dels Premis Max de teatre, una "prova de foc" que determinarà la vàlua de la ciutat per acollir aquest tipus de gales, sobre la qual l'edil s'ha mostrat confiada.La gala solament s'ha celebrat dues vegades fora de Madrid, la d'aquest any a Sevilla i l'any 2000 a Barcelona.

