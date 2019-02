El tripartit de dreta extrema obtindria la majoria absoluta al Congrés, segons una enquesta

El tripartit de dreta extrema que formen PP, Cs i Vox superaria amb facilitat la barrera dels 176 escons que donen la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, segons una enquesta que publica aquest dilluns La Razón . El sondeig, fet la setmana passada, indica que els tres partits obtindrien entre 181 i 188 diputats i podrien, així, desallotjar Pedro Sánchez i el PSOE de la Moncloa.El PP estaria en condicions de guanyar les eleccions, però molt igualtat amb el PSOE. Segons l'enquesta, els de Pablo Casado obtindrien entre 97 i 100 escons, mentre que els socialistes es mourien en una forquilla d'entre 96 i 99. El tercer lloc se'l quedaria Ciutadans, amb entre 65 i 66 escons mentre que Podem confirma la seva crisi interna i cau fins als 43-46 diputats. Destaca també Vox: els ultres de Santiago Abascal entrarien amb força a la cambra espanyola amb entre 19 i 22 escons, i tindrien la clau per donar la majoria a la dreta.En clau catalana, ERC obtindria 12 diputats mentre que el PDECat n'aconseguiria 5, els mateixos que els bascos del PNB. Bildu n'obtindria 2. Aquests resultats, especialment arran de la caiguda de Podem, impedirien una reedició de l'acord que va dur Pedro Sánchez a la Moncloa. Un pacte de PSOE, Podem i els independentistes i nacionalistes bascos i catalans no aconseguiria la majoria absoluta.D'altra banda, segons dues enquestes publicades ahir diumenge al vespre, la majoria dels espanyols escolliria la via del diàleg amb els independentistes per resoldre el conflicte català. Mentre que la primera enquesta estima aquesta xifra en un 52,3%, la segona ho fa en un 52,6%. Amb tot, al voltant d'un terç dels consultats -un 34,2%, segons GAD3, i un 37,3%, el Gesop)- avalaria l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

