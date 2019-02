La majoria dels espanyols escull la via del diàleg per resoldre el conflicte català

La majoria dels espanyols escolliria la via del diàleg amb els independentistes per resoldre el conflicte català, segons els sondejos que publiquen aquest dilluns La Vanguardia (GAD3) i El Periódico (Gesop). Mentre que la primera enquesta estima aquesta xifra en un 52,3%, la segona ho fa en un 52,6%.Amb tot, al voltant d'un terç dels consultats -un 34,2%, segons GAD3, i un 37,3%, el Gesop)- avalaria l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.D'altra banda, els catalans que recolzarien el diàleg amb l'Estat Espanyol sumen un 78,5%, d'acord amb GAD3, i un 86,7%, segons les dades del Gesop. Per contra, el primer sondeig comptabilitza els partidaris a Catalunya del 155 en un 13,5%, mentre que el segon ho fa en un 6,9%.

