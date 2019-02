Veneçuela expulsa la delegació del PP europeu, liderada per González Pons

La delegación de eurodiputados invitada a Venezuela es expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional.



Es el usurpador quien eleva el costo a lo que es un hecho: la transición.



Ejerceremos toda la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación. ¡Seguimos! pic.twitter.com/Mwvzi2l4Jr — Juan Guaidó (@jguaido) 18 de febrer de 2019

El vicepresident primer del grup PPE (Partit Popular Europeu) i portaveu de la delegació espanyola del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, qui a més encapçala la delegació que viatja a Veneçuela, ha denunciat aquest diumenge que ha estat expulsat del país minuts després d'aterrar a l'aeroport internacional de Simón Bolívar."En aquest moment estem sent expulsats de Veneçuela. Ens han retingut els passaports. No ens han comunicat la raó de l'expulsió ni tenim cap document que justifiqui per què ens fan fora del país", ha indicat González Pons a través d'un vídeo publicat al seu compte de Twitter.La delegació del PPE està formada, a més de González Pons, per Esther de Lange i Paulo Rangel, vicepresidents del Grup PPE; José Ignacio Salafranca, vicecoordinador de la comissió d'afers exteriors i membre de l'Assemblea Europarlamentària Llatinoamericana; Gabriel Mato, vicepresident de la delegació Amèrica Central; i Juan Salafranca, secretari general adjunt del Grup Parlamentari del PPE.González Pons ha subratllat que tots tenien una invitació de l'Assemblea Nacional de Veneçuela i ha recalcat que és "un òrgan reconegut internacionalment i reconegut fins i tot pel propi Maduro".La invitació va ser realitzada pel president de la Comissió Permanent de Política Exterior, Sobirania i Integració de l'Assemblea Nacional de la República Bolivariana de Veneçuela, Francisco Sucre, en nom de l'autoproclamat "president encarregat" del país, Juan Guaidó."No es tracta de no deixar-nos entrar a nosaltres, sinó de no deixar que el president interí Juan Guaidó vegi a cap personalitat de fora de Veneçuela", ha recalcat González Pons, qui ha afegit que "quan un dictador tanca les finestres i apaga les llums és que va a passar de les paraules als fets".Més tard, el ministre d'Afers exteriors de Veneçuela, Jorge Arreaza, ha assegurat que Veneçuela "no permetrà que l'extrema dreta europea pertorbi la pau i estabilitat del país amb una altra de les seves grolleres accions injerencistas".A més, Arreaza ha insistit que el Govern veneçolà va notificar fa diversos dies als eurodiputats que anaven a visitar Veneçuela amb "finalitats conspiratoris" que no serien admesos i que "se'ls instarà a desistir i evitar així una altra provocació".Per la seva banda, el president del Partit Popular, Pablo Casado, ha titllat l'expulsió del país de la delegació de "enfontament" del president veneçolà, Nicolás Maduro, a qui s'ha referit com a "sàtrapa"."L'expulsió de Veneçuela dels eurodiputats que anaven a reunir-se amb Juan Guaidó és un enfrentament del sàtrapa Maduro perquè ningú vegi el sofriment dels veneçolans", ha assenyalat Casado a través del seu compte a la xarxa social Twitter.El president del PP ha subratllat que Espanya ha de "liderar les iniciatives que posin fi a la repressió i misèria provocada pel sanguinari dictador".

