VÍDEO Alfonso Guerra a «Salvados», en quinze frases: «Han fet un cop d'estat!»

“Usan el dinero, la tv y las escuelas para adoctrinar. A los independentistas no hay que cederles nada. Ni la autodeterminación”. #GuerraEnSalvados pic.twitter.com/lu6xWpBuaK — Salvados (@salvadostv) 17 de febrer de 2019

“Puigdemont va por ahí ofendiendo a España pero si le llamas golpista… ¡Aaai, que no ayuda! ¡Aaai, qué sensibilidad”. #GuerraEnSalvados pic.twitter.com/3OPMPihWxm — Salvados (@salvadostv) 17 de febrer de 2019

Alfonso Guerra, anterior número dos del PSOE de Felipe González, ha estat entrevistat al programa Salvados de Jordi Évole a La Sexta. L'antic dirigent socialista espanyol, que va estar al costat de González en totes les legislatures de la presidència d'aquest, ha abordat diferents temes, com el 23-F, Catalunya, les pròximes eleccions, Sánchez, la ultradreta i altres temàtiques.Resumim l'entrevista en deu frases:1. El PSOE té 84 diputats i en va tenir 202. Res és etern, les torres més altes cauen, però també d'altres s'aixequen.2. Espanya està en risc d'autodissolució, hi ha partits que volen desconnectar, treure-li una part a Espanya. Els polítics d'esquerres de la Segona República estimaven Espanya i la duien al cor, avui ningú des de l'esquerra surt a dir que té Espanya al cor.3. Si sóc feminista? Si és donar suport a la revolució de la dona? Si és això, ho sóc. Altres coses que fan altres grups, no. És despullar-se en una Església i escandalitzar i fer burrades?4. Les portes giratòries no estan fetes per a mi. Jo sóc pensionista i prou. El poder sempre corromp, i a alguns, abans d'arribar. El poder canvia molt la gent, és difícil.5. La presó provisional existeix. A Espanya hi ha més presos en presó provisional que amb condemnes i ningú aixeca la veu per ells, només quan són polítics nacionalistes. El polític té una espècia de cobertura especial?6. -Sobre els líders independentistes a la presó- Està clar que hi ha delicte. Han convocat dos referèndums sense atendre la Constitució.7. Puigdemont no es pot ofendre ara quan li diuen colpista després d'anar per Europa com un Antonio Pérez dient que Espanya és un país fastigós. Han fet un cop d'estat!8. Jo sóc una persona d'esquerres, sincera i valenta. Jo no m'he mogut, en tot cas s'han mogut els altres.9. L'escola catalana adoctrina. He vist els llibres que s'utilitzen per ensenyar a llegir i a escriure i tot és independentisme. La televisió pública i la premsa també han fet a Catalunya una tasca terrible.10. Vaig viure malament els GAL. Uns terroristes criminals que maten altres terroristes criminals. Però el govern ho va perseguir i va acabar amb això.11. Que Sánchez sigui president amb 84 diputats és quasi un miracle. Que sigui secretari general del PSOE, també.12. A Ciutadans, el suport de Vox és un error, serà una taca de la qual li costarà molt de desprendre's13. L'apaivagament amb l'independentisme no és fructífer perquè estan per destruir l'ordre constitucional espanyol14. No menteixo ni dins ni fora de la política. Per què mentir? És un autoengany15. Arabia Saudita i Veneçuela són dues dictadures despreciables. Però a Aràbia Saudita el petroli surt. Això vol dir que estic donant suport a la dictadura d'Aràbia Saudita?

