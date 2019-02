Convoquen vaga de bitllets de Renfe per demà a les línies R3 i R4

⚠️ Atenció! Iniciem la vaga de bitllets! 🗓️ El dilluns 18 de febrer, en els trajectes de la #rod3 i la #rod4, convoquem a concetracions a les estacions per obrir portes i fer efectiva la vaga. 👉 Exigim millores ja! Pugem als #TrensDeLaVaga! pic.twitter.com/eSUAR08gzn — Puja als #TrensDeLaVaga de Bitllets 18/02/19 (@VagaRenfe) 13 de febrer de 2019

Els usuaris de les línies de Rodalies R3 i R4 han convocat per demà una vaga de bitllets en aquests dos trajectes, reclamant millores en el servei. El col·lectiu Stop Pujades també s'ha adherit a l'aturada, que demana concentracions a les estacions de les dues línies per aixecar portes i no pagar bitllets.Stop Pujades convoca, a més, una concentració a l'estació de Sant Andreu Arenal de 8 a 9 del matí per exercir aquesta mateixa iniciativa d'aixecar portes i no pagar bitllets. La protesta sorgeix arran de l'accident de Castellgalí, en el trajecte de la R4, que va provocar un mort i gairebé un centenar de ferits.Davant la convocatòria de no pagar bitllets, Renfe ha deixat clar que "no pagar-ne és un frau", assegurant que la compra d'aquests bitllets integra "l'assegurança del viatge"."Accidents, morts, ferits... l'Estat Espanyol no inverteix en el manteniment de la xarxa ferroviària a Catalunya. Trens antics, vies sense manteniment, retards, trens curts i accidents! Ja n'hi ha prou". Aquest és un dels missatges del col·lectiu VagaRenfe, entre els quals també asseguren que es seguiran mobilitzant "fins que el govern català presti un document amb el compromís de millora, amb detalls i terminis".També han anunciat a través de la xarxa social que "si RENFE i ADIF no assumeixen responsabilitats, exigim que els trens i les infraestructures siguin gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya".

