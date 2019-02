España Global crea una «cèl·lula d'acció rapida» per salvar la reputació de l'Estat

España Global, dirigida per la Secretaria d'Estat coordinada per Irene Lozano, impulsarà una "cèl·lula d'acció ràpida" per preservar la imatge de l'estat espanyol arreu del món. Aquesta iniciativa, promoguda pel Ministeri d'Exteriors, servirà per "detectar i anticipar riscos" sobre la reputació espanyola i "respondre de forma immediata".Aquesta xarxa d'enllaços, integrada per 215 diplomàtics espanyols de diferents ambaixades i consolats, ja funciona des del passat novembre. Segons ha informat la secretaria de Lozano, faran una feina de "vigilància, protecció i projecció reputacional".La seva intenció és crear una xarxa de massa crítica de diplomàtics especialitzats en diplomàcia pública. Els funcionaris públics espanyols ja haurien rebut unes "directrius bàsiques" sobre quines són les situacions que haurien de monitoritzar i impulsar en la reputació espanyola. Aquesta "cèl·lula" està integrada per un grup de cinc-sis persones que es reunirien dos o tres cops per setmana, segons informa el portal de notícies del 324

