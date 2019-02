VÍDEO Alfonso Guerra valora Sánchez al «Salvados» per a les eleccions del 28-A: «No sé si serà candidat»

Convocadas las elecciones

ya hay compañeros del PSOE "ayudando" a Sánchez

Atentos a Alfonso Guerra.

Domingo Salvadospic.twitter.com/s7ot1OPHsI — Jordi Évole (@jordievole) 15 de febrero de 2019

Alfonso Guerra, anterior número dos del PSOE de Felipe González, ha respost amb contundència a una pregunta de Jordi Évole en el seu avançament del programa Salvados d'aquesta nit de diumenge. El periodista li ha preguntat si votaria a Pedro Sánchez en les pròximes eleccions del 28-A i això ha respost Guerra.La incògnita de Guerra, que a la resposta de que "potser no serà candidat", on afegeix "vostè s'adelanta molt", és saber si Pedro Sánchez tindrà el suport dels barons socialistes per ser candidat socialista a la presidència en els comicis del 28 d'abril. Sánchez va ser escollit en primàries del PSOE com a candidat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor