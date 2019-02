Otegi demana unitat sobiranista entre ERC, EH Bildu i BNG també el 28-A

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamat aquest diumenge reproduir en els comicis convocats pel 28-A la fórmula electoral sobiranista que es farà servir per a les eleccions europees: ERC, Bildu i BNG, junts en una candidatura. Segons explica en el seu blog , Otegi reclama unió a les forces independentistes i sobiranistes, assegurant que ara és un moment "d'urgència nacional" per fer front a "l'autoritarisme de l'Estat". En aquesta candidatura també demana la integració de formacions sobiranistes asturianes, aragoneses, canàries, entre d'altres, tant pel Congrés com pel Senat.Otegi assegura que és la única mesura real "per frenar la dreta reaccionària" que plana sobre les forces polítiques espanyoles. "És el moment de sumar, de ser efectius i eficaços", reclama el coordinador general.El basc considera que la crisi del règim del 78 ha provocat que prenguin cos "les tesis més reaccionàries i autoritàries de les elits econòmiques i polítiques espanyoles", esdevenint els tres partits de la dreta, PP, Ciutadans i Vox, el seu "braç polític", "amb un programa d'dura aplicació del 155, recentralització, retallada de drets a treballadors i treballadores, dones, emigrants o il·legalització de forces independentisas".A més, Otegi critica "un PSOE que ni pot ni vol afrontar una veritable democratització de l'Estat. Un PSOE que no hem d'oblidar, va ser còmplice de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya", acaba sentenciant.

