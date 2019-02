Segueix en estat greu el nadó amb signes de maltractament ingressat al Joan XXIII

Segueix en estat greu el nadó d'un mes amb signes de maltractament ingressat a l'UCI Neonatal de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons han explicat a l'ACN fonts hospitalàries. El menor va ser hospitalitzat dimecres per un quadre de vòmits que els pares van atribuir a una possible reacció d'un medicament que li donaven per uns fongs a la boca.Les proves mèdiques van confirmar que patia lesions compatibles amb maltractaments. Presentava una hemorràgia cerebral i altres lesions internes. Llavors es va activar el protocol de maltractament, avisant els Mossos i la DGAIA

