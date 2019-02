Un policia nacional increpa el ministre Ábalos i li ensenya la placa

Un policia nacional va increpar el ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, el passat divendres en un bar de copes de Mèrida, a Extremadura. Tal com avança el diari Hoy , quan el ministre va entrar, un grup de persones van increpar-lo i, entre aquests hi havia l'agent, que se li va encarar dient-li "rojo" i altres insults. Fins i tot li va ensenyar la placa.L'escolta d'Ábalos va avisar la Policia Nacional que va anar fins al bar per emportar-se el ministre en un cotxe zeta. L'endemà, es va identificar l'agent i se li va prendre declaració. El cos segueix investigant l'incident.

