«The Times» alerta dels atacs de la ultradreta espanyola contra Catalunya

El diari britànic The Times ha publicat un assaig especial per al cap de setmana on alerta de la situació d'Espanya envers el procés polític català. El rotatiu, d'ideologia conservadora i de centre-dreta, titula: "Els fantasmes de la guerra civil persegueixen a Espanya en la seva bogeria a Catalunya".El reportatge posa èmfasi en com la ultadreta espanyola ha capitalitzat els embats contra els independentistes catalans -fins i tot formant part de l'acusació del judici de l'1-O, en el cas de Vox- i remarca, amb intervenció del periodista John Carlin, que Espanya és un país que "mai va adaptar-se plenament a la democràcia provenint de la pèrdua de l'imperi".

