FOTOS Els CDR tallen la carretera N-230, frontera amb Aragó

Pels vostres drets i les nostres llibertats.



Hem tallat la N-230 a Alfarràs per a que quedi ben clar que controlem el territori.



El poble mana, el govern obeeix!.



Veniu a donar-nos suport!#CDRenXarxa pic.twitter.com/ZWeczmRhOp — CDR Ponent (@CdrPonent) 17 de febrer de 2019

⛔ Els CDR de Ponent acabem de tallar la carretera N-230, a Andaní, passat Alfarràs. Us hi esperem per donar suport!



Trenquem la normalitat enfront la seva repressió i el #JudiciFarsa.



Dijous aturem-ho tot pels nostres drets i llibertats. ✋#TombemElRègim pic.twitter.com/iCf1UVvrnn — CDRs de Lleida (@CDRsLleida) 17 de febrer de 2019

Diversos CDR de les comarques de Ponent i de Lleida han tallat la carretera N-230 a l'altura d'Andaní, municipi just després d'Alfarràs, a la comarca del Segrià. Aquesta via és fronterera amb la comunitat d'Aragó i és una de les carreteres que connecten amb la Vall d'Aran.Els CDR reclamen suport a través de les xarxes, on han publicat imatges dels talls. Les persones que s'hi han mobilitzat han creat diverses barricades per impedir el pas dels vehicles. Denuncien la "farsa del judici" i demanen una àmplia mobilització pel dijous 21 de febrer, data convocada per a la vaga general.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor