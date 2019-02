Colau anirà dimecres al Suprem com a públic del judici de l'1-O

Al capdavant de la manifestació, diversos representants d' @EnComu_Podem com Jaume Asens, Gerardo Pissarello, Gala Pin, David Cid o Jéssica Albiach, amb l'absència de l'alcaldessa de Barcelona, @AdaColau https://t.co/5bEZQO9dn7 pic.twitter.com/gfwBbfgQRx — NacióDigital (@naciodigital) February 16, 2019

Ada Colau viatjarà a Madrid dimecres per estar de públic en el judici a l'independentisme que se celebra al Tribunal Suprem. L'alcaldessa de Barcelona estarà acompanyada de Jaume Asens, tinent d'alcalde del consistori. Colau havia establert la possibilitat de viatjar a la capital espanyola per ser present en la Sala de Plens del Tribunal durant aquesta setmana i segons ha pogut saber, s'ha confirmat per aquest dimecres.En el marc de la manifestació celebrada ahir a Barcelona per part de l'independentisme, diversos dirigents de Catalunya En Comú Podem van participar-hi. A la capçalera de la Gran Via hi era el mateix Asens, el primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello, la regidora Gala Pin, la líder del grup parlamentari Jéssica Albiach i el diputat David Cid. Per altra banda, qui no hi era a la manifestació era l'alcaldessa Ada Colau.El judici de l'1-O es reprendrà aquest dimarts dia 19 amb la declaració de Jordi Turull.

