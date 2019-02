​Mónica Oltra, candidata de Compromís a la Generalitat valenciana

Compromís ha donat a conèixer aquest dissabte que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, serà la candidata de la coalició a presidir la Generalitat valenciana, segons explica el Diari la Veu. A més de la candidatura d'Oltra, també s'ha confirmat que l'actual síndic en les Corts, Fran Ferri, serà el número 2 per la demarcació de València, i que el conseller d'Educació, Cultura, Esport i Investigació, Vicent Marzà, repetirà com a número 1 per la de Castelló.En la demarcació d'Alacant, en canvi, no hi ha res tancat. Sis persones opten a liderar la llista, entre elles el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, o els diputats a les Corts Marian Campello i Josep Nadal.També hi haurà disputa en la candidatura al número u de les europees, amb l'exeurodiputat Jordi Sebastià concorrent de nou per a aquest lloc, així com la diputada en les Corts Isaura Navarro i l'exdirectora general de Finançament i Fons Europeus Myriam Fernández.En les llistes municipals, les capitals de demarcació tenen també confirmat el seu número u, amb Joan Ribó a València; Natxo Bellido a Alacant i Ignasi Garcia a Castelló, així com la candidata a l'alcaldia d'Elx, la fins ara portaveu adjunta en les Corts Mireia Mollà.La llista a la circumscripció de València la completen Guillem Montoro, Jesús Pla Herrero, Tomàs Ferrandis, Ivan Soria, Carme Equiza, Ana Muñoz, Josep Gimeno, Paco García Latorre, Carmen Gayà, Nathalie Torres, Paula Tuzón, Papi Robles, Graciela Ferrer, Josep Miquel Moya, Josep Bort, Xavier Rius, Pilar Moncho, Gloria Micó, Ferran Vicent Garcia, Rosana Seguí, Carles Esteve, Enric Morera, Lidia Chafer, Xavier Navarro, Juan Ponce, Teresa García, Ferran Barberà i Bàrbara Estruch.En la llista per la circumscripció de Castelló es presenten Axel Noel Monfort, Èlia Garcia, Sergi Alejos, José Silverio Tena, Belén Barchero, Mònica Àlvaro, Josep Lluís Romero, Inmaculada Carda, Miriam Pañella, Jesús Broch, Salvador Gallur i Miquel Notari.En el cas de la circumscripció d'Alacant estan inscrits José Benitez Carratalà, Cintia Alavés Cañada, Pau Torregrossa, Rafael Climent, Antoni Arques Campos, Alícia Climent, Aitana Mas, Cristina Rodríguez, Josep Nadal, Victor Melgarejo, Juan Pedro Soriano, Eloísa María Sarrió, Inma Orozco, Maximo Revilla, Marian Campello, Beatriz Riera Bujedo i Anna Antón Ruiz.Per a Europa es presenten: Pau Pérez, Isaura Navarro, Bernat García, Myriam Fernández, Àlvar Castelló, Andreu Soler, Raül Ibàñez, Laura Morant, Àlex Vilanova i Jorge Garcia.A Joan Ribó l'acompanyaran Luisa Notario, Lucía Beamud, Sergi Campillo, Víctor Arroyo, Miquel Juan García, María Pilar Soriano, Giuseppe Grezzi, Víctor Talens, Carlos Galiana, Ferran Puchades, Clara Ferrando, Jordi Martínez, Joan Mansanet, Glòria Tello, Maria Margaix, Isa Lozano, Pere Fuset, Javier Terrádez, Isabel García, Anna Dolors Batlle, Raquel Romero, Josep Vicent Vayà, Alejandro Ramón, Ferran Senet i José Antomio Catalán.A les llistes per Alacant estan Sonia Tirado, María José Espuch, Albert Poveda, Andrián Soria, Victoria López, Juan Manuel Giner, Rodolfo Coloma, Rafa Mas, Juan Manuel Rojas Giraldo, Andrea Mirambell, Juan Francisco Martínez i Maria Monter.A Castellò de la Plana completen la llista Verònica Ruiz, Alicia Brancal, Pau Sancho, Aina Garcia, Jordi Tàrrega, Lorenzo Cumba, Luis López, Aida Artola i Pérez, Marta Beltran, Francisco González i Francesc Mezquita.

