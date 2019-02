Roben a casa de Boateng mentre jugava contra el Valladolid

La sort de Kevin-Prince Boateng no millora. Segons ha informat la policia, diversos lladres haurien entrat al domicili del jugador blaugrana, situat a la zona del barri de Sarrià, i s'haurien endut joies, diners en efectiu i objectes per valor de 400.000 euros.Els lladres van entrar, segons expliquen les informacions policials, en el moment que Boateng estava jugant el partit d'ahir dissabte contra el Valladolid al Camp Nou. Per sort no hi havia ningú al domicili i els lladres només van emportar-se objectes.Jordi Alba, company de vestuari de Boateng, també va patir un robatori similar el novembre passat quan el lateral viatjava amb l'equip blaugrana a Milà en el marc de la Lliga de Campions.

