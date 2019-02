VÍDEO La Terra, vista des de l'espai en un espectacular «time-lapse»

L'astronauta Bruce W. Berry Jr. ha recollit les últimes gravacions fetes des de l'Estació Espacial Internacional (ISS, en anglès) i ha creat un espectacular time-lapse. Amb el títol The World Below (El món a sota), l'astronauta ha estat l'encarregat de classificar, editar i estabilitzar les imatges que ha donat com a resultat un majestuós muntatge visual.Tal com explica Europa Press, totes les gravacions s'han fet amb 4K i les seqüències han estat preses pels astronautes a bord de la ISS. D'aquesta manera han permès veure als habitants de la Terra, allò que no es pot veure des d'allà dalt. Des de núvols fins l'aurora boreal, de l'albada a la posta... tota la bellesa d'aquests fenòmens en sis minuts.

