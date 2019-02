El Girona assalta el Bernabéu i remunta contra el Reial Madrid (1-2)

El Girona ha trencat les expectatives i ha doblegat el Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu (1-2), aconseguint la victòria i remuntant un gol en contra. Stuani i Portu han estat els puntals dels gironins, que no s'han espantat davant un conjunt blanc que no ha sabut reaccionar a la remuntada.Un gol inicial de Casemiro -al minut 25- no ha espantat al Girona que durant la segona part ha estat un vendaval per a l'equip de Scolari. L'empat ha arribat a través d'un penal realitzat per Stuani (min 65) i al minut 74, Portu ha donat la volta al marcador amb l'1 a 2. El Choco Lozano i el mateix Portu han tingut un parell d'ocasions més.Bale ha estat l'únic que ha posat en problemes a Bounou en l'últim tram del partit, quan l'equip d'Eusebio ja havia remuntat. Sergio Ramos ha acabat expulsat, amb dues targetes grogues. Courtois, a l'últim minut -i després de cinc d'afegit per part de l'àrbitre- ha estat a punt d'empatar amb una rematada de cap, que ha marxat fregant el pal.Amb aquesta victòria el Girona s'allunya de les posicions de descens i el Madrid, per contra, es queda a 9 punts del Barça com a tercer a la Lliga. Els gironins agafen aire a la competició, després de 3 mesos sense sumar cap punt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor