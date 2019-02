Barcelona aprova el canvi de nom de l'avinguda del Príncep d'Astúries

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el canvi de denominació de l'avinguda del Príncep d'Astúries per avinguda de la Riera de Cassoles. També ha completat l'expedient administratiu perquè el carrer del Secretari Coloma torni a dir-se de Pau Alsina.Les dues modificacions han estat promogudes per entitats i plataformes veïnals i van ser aprovades pels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. També van ser informats favorablement per la Ponència del Nomenclàtor, sense cap al·legació presentada. El canvi de l'avinguda del Príncep d'Astúries es farà efectiu el 24 de març, i el del Secretari Coloma una setmana abans, el 17."Barcelona fa un pas més per eliminar la petjada franquista i per 'desborbonitzar' el nomenclàtor de la ciutat", ha dit el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello. També ha celebrat que augmenti la presència de noms populars i de tradicions com l'obrera.El nom de Riera de Cassoles s'ha escollit per recordar la riera que creuava l'antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles, que passava pel mateix traçat que l'actual avinguda. En el cas del Secretari Coloma, introduït pel règim franquista, va prosperar la recuperació de l'antic nom de Pau Alsina després d'una consulta ciutadana. Alsina va ser un dirigent obrer, polític republicà i teixidor de vels que va ser diputat al Congrés entre 1869 i 1871 i senador per la circumscripció de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor