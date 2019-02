​Un exvicepresident del TC: «El judici a l'1-O tindrà conseqüències greus per als drets humans»

“El pronunciament que es faci en aquest judici tindrà conseqüències greus pels drets humans dels acusats i de la resta de la ciutadania” Luis López Guerra (exmagistrat d’Estrasburg i exvicepresident del TC) #FAQSeren2TV3 ▶️ https://t.co/za6Mhhbpf7 #JudiciTV3CatRàdio pic.twitter.com/YpDyx2DzGp — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 16 de febrer de 2019

“Espero que la sentència sigui raonable i d’acord amb els drets humans i que no es necessiti la intervenció d’Estrasburg”



Luis López Guerra (exmagistrat d’Estrasburg i exvicepresident del TC) #FAQSeren2TV3 ▶️ https://t.co/za6Mhhbpf7 #JudiciTV3CatRàdio pic.twitter.com/R7YP8a5wod — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 16 de febrer de 2019

L'exmagistrat d'Estrasburg i exvicepresident del Tribunal Constitucional Luis López Guerra ha remarcat que el pronunciament que es faci del judici de l'1-O tindrà "conseqüències greus per als drets humans dels acusats i de la resta de la ciutadania". En una entrevista al FAQS de TV3, d'aquest dissabte, explicava que "al judici no n'hi ha prou amb dir que s'està defensant la democràcia, cal analitzar uns fets tenint en compte els drets humans dels afectats".Per això, ha dit que esperava que "la sentència sigui raonable i d'acord amb els drets humans i que no es necessiti la intervenció d'Estrasburg". En aquest sentit, remarcava que "si hi ha contradiccions entre el Codi Penal i el Conveni Europeu de Drets Humans, ha de prevaler la llei europea". Sobre el judici també explicava que "el que s'està jutjant al Suprem és un problema polític que s'està resolent sota el poder judicial" i que "invocar grans principis com la unitat d'Espanya o la independència de Catalunya és polititzar el judici".D'altra banda, López Guerra posava en dubte la presó provisional dels líders independentistes, remarcant que li resulta "difícil" justificar-la. En aquest sentit, descartava els arguments sobre els líders que s'han exiliat en altres països d'Europa, destacant que no es poden prendre decisions bastant-se en el que han fet els altres. "Si féssim això, les presons estarien plenes de presos preventius", concloïa.

