Alliberat un veí de Mataró a qui van segrestar en sortir del seu domicili

Els Mossos d'Esquadra de Sabadell, la matinada del 26 de gener, van desplegar un dispositiu policial que va permetre l’alliberament de la víctima d'un segrest, i alhora es va detenir un dels autors, concretament qui es trobava custodiant la víctima en aquell moment.Els fets es van iniciar quan, el 25 de gener, es va tenir coneixement de la interposició d’una denúncia d’una dona on manifestava que el seu germà, veí de Mataró, havia desaparegut el dia anterior, que no l’havia vist des d’aleshores, ni responia cap missatge ni trucada. Va ser el matí del dia 25 que en llevar-se es va adonar que havia rebut diversos missatges del seu germà on li deia que estava retingut contra la seva voluntat i que els seus captors exigien el pagament d’un presumpte deute per drogues de 13.000 euros per alliberar-lo. En aquests mateixos missatges explicava que no sabia on era i que estava permanentment vigilat.Una vegada comprovada la veracitat dels fets es va establir el protocol policial a tal efecte i es va fer càrrec de la investigació la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE) de la DIC.El dispositiu policial per alliberar la persona segrestada es va dur a terme la matinada del 26 de gener. En el decurs de les negociacions que la família duia a terme amb els segrestadors els investigadors van saber que s’havia establert un punt de pagament per satisfer la quantitat demandada.Així les coses els mossos de l’UCSE, amb el suport d’agents de la comissaria de Mataró i del Grup Especial d’Intervenció (GEI) es van desplegar a la zona, i quan van veure que arribava un cotxe a l’interior del qual hi havia un dels segrestadors i la víctima, van actuar ràpidament alliberant el segrestat i fent la detenció de la persona que el custodiava.Un cop alliberada la víctima, objectiu principal dels investigadors, es va continuar amb les gestions d’investigació per tal d’esclarir els fets i poder identificar i localitzar la totalitat dels autors del segrest.Els investigadors van poder constatar que el segrest el van dur a terme quatre homes, que van abordar la víctima al portal del seu domicili de Mataró, el van colpejar i, un cop ja el tenien atordit, se’l van endur per la força en un vehicle fins a un pis on el van retenir posteriorment.Un cop allà la víctima va estar privat de llibertat, custodiat per un dels autors en tot moment, amenaçat i colpejat en diverses ocasions. Els seus raptors només deixaven que es comuniqués amb la família per demanar la quantitat de 13.000 euros el més aviat possible.Fruit de les indagacions policials, els investigadors van poder ubicar el domicili on havia estat retinguda la víctima, motiu pel qual el Jutjat de guàrdia de Mataró va ordenar realitzar entrada i perquisició a l’esmentat domicili a la recerca de proves i dels altres implicats.Amb tot això, el dia 1 de febrer es va detenir un segon autor dels fets. Aquest era qui portava el lideratge del grup en el moment de dur a terme el segrest i les exigències de pagament del rescat.El primer detingut va ser posat a disposició judicial el dia 28 de gener, el qual va quedar en llibertat amb càrrecs. El segon va passar el dia 2 de febrer i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó provisional.El dia 15 de febrer es va establir un segon operatiu policial que va permetre detenir els altres dos membres del grup a Mataró, els qual van passar a disposició judicial aquest dissabte. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

