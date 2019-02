VÍDEO Les primeres i impressionants imatges del documental «El Cel de Prades»

L'espectacular cel de Prades Foto: Aleix Roig / Astroprades

L'Ajuntament de Prades (el Baix Camp) i Astroprades han publicat a les xarxes el tràiler del documental "El Cel de Prades", dirigit per l'astrofotògraf tarragoní Carlos Uriarte i impulsat pel Parc Astronòmic Muntanyes de Prades (PAMP), AstroPrades i l'Ajuntament de Prades.L'objectiu del projecte és posar en valor la qualitat del cel de les Muntanyes de Prades i el Montsant. Ben aviat el documental final veurà la llum i serà exhibit al Centre d'Interpretació de les Muntanyes de Prades.Per realitzar el documental, la matinada del passat divendres 8 de febrer l'Ajuntament de Prades va apagar els llums del municipi durant dues hores. Es van poder capturar imatges a diferents indrets del poble i voltants amb la tècnica de càmera ràpida (en anglès timelapse).L'apagada va deixar a la vista un dels cels estrellats més impressionants que es recorden afavorit per l'anticicló i absència de lluna a més de la poca contaminació lumínica.La foscor va assolir màxims històrics mai registrats abans amb valors de 21,20 mag/arcsec2 al bell mig de la plaça Major. Uns valors excepcionals donada la proximitat a les tres capitals, com són Tarragona, Lleida i Barcelona.Pel dissabte 4 de maig està prevista una nova apagada de llums amb la jornada "Prades apaga els llums i encén els estels", amb activitats d'astronomia gratuïtes per a tots els públics. Aquesta jornada donarà el tret de sortida al II Concurs de Fotografia Nocturna Muntanyes de Prades i Montsant que enguany comparteix edició amb el IV Concurs de fotografia del Parc Natural del Montsant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor