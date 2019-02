Forcadell: «Res ens fa pensar que puguem tenir un judici just»

"Si no vam tenir una instrucció justa, res ens fa pensar que puguem tenir un judici just". Així s'ha expressat l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en un article al diari Ara , on lloa la "dignitat" i la "fortalesa" que van mostrar Oriol Junqueras i Joaquim Forn en les seves declaracions dijous passat."Mentre el fiscal utilitza terminologia bèl·lica i parla de 'murallas humanas', l'Oriol li parla de democràcia, drets, llibertats, diàleg, pacte... Quin orgull, Oriol!", exclama Forcadell, que es queixa que la Fiscalia mantingui el "mateix relat basat única i exclusivament en els atestats policials". És un relat, continua, "que dibuixa una realitat paral·lela".Forcadell lamenta que hagin d'afrontar el judici empresonats, i constata que "la injustícia és manifesta". Malgrat els nervis i la tensió, ha assegurat que estan forts, i ha apuntat que poder dinar amb la resta de presos i parlar amb ells en els recessos és el millor del judici.

