Una dona apareix morta amb signes de violència a la platja de Barcelona

Una dona ha aparegut morta aquesta matinada a la platja de Barcelona, segons han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís cap a un quart de quatre. Fonts coneixedores han apuntat que la víctima tindria uns quaranta anys i escaig.El cos s'ha trobat a la platja del Somorrostro, davant d'una de les discoteques més populars de la zona. Segons ha avançat la Cadena Ser. la dona presentaria signes de violència al coll i es treballaria amb la hipòtesi que l'hagin pogut asfixiar. La dona no portaria documentació.Un testimoni ha alertat una patrulla de Mossos perquè feia hores que la dona no es movia. L'autòpsia haurà de determinar la causa exacta de la mort. La policia no descarta cap hipòtesi.

