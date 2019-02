«​Avui, les persones amb Asperger poden fer vida completament normal»

Sortida organitzada per l'Associació TEA-Asperger. Foto: Ass. TEA-Asperger

A banda, però, l'associació fa ús d'un dels espais que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada té a la zona d'equipaments culturals (al Mas Sant Joan). Allà hi duu a terme, quinzenalment, activitats de lleure per a nens i nenes de 5 a 12 anys, dirigides per psicòlegs. L'objectiu de la proposta és millorar la interacció social i l'expressió corporal dels infants; potenciar les seves habilitats socials i de joc, i donar-los eines per a resoldre conflictes.

L'activitat a l'Associació TEA-Asperger està molt centrada en els tallers. Foto: Ass. TEA-Asperger

L'any 2009 va néixer, a Manresa, l' Associació TEA-Asperger de la Catalunya Central, una entitat sense ànim de lucre fundada per mares i pares d'infants i joves diagnosticats amb aquesta síndrome amb la voluntat d'ajudar a integrar-los en la societat -tant en l'àmbit educatiu com laboral- tot promovent accions de sensibilització i potenciant les seves habilitats socials i comunicatives."Actualment els diagnòstics de persones amb Asperger es fan molt aviat, però fa uns anys, aquest trastorn estava associat a patologies mentals, i molta de la gent que el tenia prenia medicació que sovint els feia més mal que bé", explica Josep Candàliga, president de l'Associació TEA-Asperger de la Catalunya Central, que afegeix que "les persones amb Asperger poden fer vida completament normal; el que passa és que tenen una manera de fer que la societat no considera habitual". En aquest sentit, apunta, "la seva innocència, la dificultat per relacionar-se, la rigidesa mental, la manca d'empatia, i la falta de comprensió del llenguatge verbal fan que de vegades siguin víctimes de bullying i de marginació".Amb la voluntat, doncs, de canviar aquesta realitat i de desenvolupar iniciatives per facilitar l'accés i la integració social, educacional i laboral de joves i adolescents amb aquesta patologia, l'Associació TEA-Asperger de la Catalunya Central va erigir-se per esdevenir una alternativa terapèutica a un sistema sanitari públic saturat i faltat de recursos. "Si bé és cert que els infants menors de sis anys gaudeixen del servei gratuït que els ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), quan sobrepassen aquesta edat, el camí a seguir es limita al sistema públic (que està desbordat) i al privat".És per això, reflexiona, "que vam decidir fundar l'associació", perquè "creiem que totes les famílies han de poder disposar d'un espai especialitzat on dur els seus fills amb Asperger, que sigui professional i econòmicament sostenible". En cap cas, però, el president de l'entitat desmereix la feina que fan des dels consorcis sanitaris públics: "de fet, hi tenim una molt bona relació: quan el Centre de Salut Mental d'Althaia (CSAM) té pacients que no pot atendre, ens els deriva a nosaltres. Entre tots sumem", celebra.La seu de l'Associació TEA-Asperger de la Catalunya Central està ubicada al Centre Hospitalari de Manresa (una altra mostra de la bona sintonia entre l'entitat i Althaia). Des d'allà s'ofereixen sessions i teràpies amb psicòlegs i educadors especialitzats en aquest trastorn, que poden ser individuals o col·lectives.També organitza, periòdicament, un casal per a joves (a partir de 12 anys), en el qual s'hi duen a terme activitats en grup que busquen promoure l'autonomia i facilitar situacions d'interacció social a través de sortides a l'exterior (al cinema, al teatre, en alguna ciutat propera...). Dintre dels serveis que ofereix al col·lectiu jove també s'hi troba la col·laboració amb el Centre Educadriends que la Fundació Educafriends va obrir al Centre de Formació d'Adults Jacint Carrió de Manresa.Actualment, l'associació atén més de seixanta famílies. Aquestes, han de pagar, semestralment, una quota de 90 euros (socis de ple dret), o de 55 euros (socis col·laboradors). En el primer cas, els usuaris tenen la llibertat d'accedir a tots els serveis que l'entitat ofereix, incloses les sessions de teràpia al Centre Hospitalari. Pel que fa als socis col·laboradors, la seva quota els permet prendre part de totes les activitats d'oci que s'organitzin, però no a les teràpies. "Ara mateix tenim llista d'espera", diu Candàliga, que puntualitza que "prioritzem donar un bon servei que no pas estar saturats de feina i no arribar a tot".És amb aquesta quota de 180 euros anuals per part de cada família, que l'entitat subsisteix. "Gairebé no rebem cap ajuda per part de l'administració", lamenta el president, tot concloent que "a vegades, per recaptar diners, hem impulsat accions puntals com la venda de números de loteria".Tal com NacióDigital ja va avançar , l'Associació TEA-Asperger de la Catalunya Central ha organitzat, per aquest diumenge, 17 de febrer, una gala de celebració del seu desè aniversari, que servirà per commemorar, també, el Dia Internacional de l'Asperger (18 de febrer). Tindrà lloc a la sala polivalent del Kursaal de Manresa a partir de dos quarts de dotze del migdia i consistirà en una taula rodona que portarà per títol Conviure amb l'autisme: quatre perspectives personals. L'entrada a l'acte serà lliure i gratuïta.

