Trens Dignes i usuaris de Renfe del País Valencià reclamen millores al transport ferroviari a l'Ebre i el Maestrat

La plataforma Trens Dignes i els usuaris de Renfe al País Valencià demanen als ajuntaments de Terres de l'Ebre i les comarques valencianes de la Plana i el Maestrat portin als plenaris una moció per la millora del transport ferroviari. En la resolució es reclama que els ajuntaments denuncien davant del Ministeri de Foment "el greu deteriorament" d'un servei que, segons dades de la mateixa empresa, utilitzen diàriament més de 40.000 persones en el conjunt de les sis línies de la xarxa.La moció assenyala el desprestigi i la ineficiència del transport ferroviari, on es pateixen reiterats retards, a més de la falta de prestacions de confort i seguretat per als viatgers.

