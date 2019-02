El curt «Suc de Síndria» d'Irene Moray guanya a la Berlinale una nominació als Premis del Cinema Europeu

El curtmetratge Suc de Síndria, de la fotògrafa i cineasta barcelonina Irene Moray (1992), ha guanyat aquest dissabte al Festival Internacional de Cinema de Berlín una nominació als Premis del Cinema Europeu, que tindran lloc el 7 de desembre a la capital alemanya. La cinta, estrenada a la secció "Short films" de la prestigiosa Berlinale, parla amb una mirada esperançadora de la superació de l'abús sexual, un tema que el guardó pot ajudar a "visibilitzar encara més", segons ha explicat Moray a l'ACN.Suc de Síndria, el segon treball de la jove cineasta, està protagonitzat per Elena Martín (l'actriu i directora de 'Julia Ist') i Max Grosse (que també ha participat a 'Julia Ist', entre d'altres). "Estar a la Berlinale ja era un premi, però ara que ens dediquin aquesta atenció ens fa molta il·lusió i estem molt agraïts", ha celebrat la cineasta.A més, rememorant amb estima els quatre anys que va viure a Berlín, Moray ha recordat que participar d'aquest certamen era per a ella "un somni", tot remarcant que és "un orgull" la bona acollida que ha tingut la seva cinta per part del jurat.