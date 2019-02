El PSOE s'imposaria en les eleccions del 28-A i sumaria amb Cs, segons una enquesta de «La Vanguardia»

El PSOE guanyaria les eleccions i podria optar a governar gràcies als vots de Ciutadans. Una enquesta de La Vanguardia publicada aquest dissabte certifica que Pedro Sánchez lideraria els resultats dels comicis del 28-A per davant del PP de Pablo Casado. L'actual president del govern espanyol obtindria 119 diputats dels 85 que té ara. Els populars caurien a la segona perdent fins una quarantena d'escons: de 137 a 97.El tercer lloc l'ocuparia Ciutadans, que gairebé obtindria el doble dels diputats actuals, ja que passaria de 32 a 60. Segons l'aritmètica, Sánchez i el partit d'Albert Rivera podrien obtenir la majoria absoluta necessària per investir l'actual president. Unidos Podemos, per la seva banda, cauria de 71 a 32 diputats, quedant-se amb menys de la meitat. Vox tancaria les màximes representacions, irrompent al Congrés amb 16 diputats.Els republicans s'endurien els vots catalans i obtindrien 11 escons, dos més dels que en tenen ara. El PDECat, per la seva banda, baixaria aquests dos que guanyaria ERC i es quedaria amb 6. La representació al Congrés es tancaria amb 6 diputats pel PNB, 2 per EH Bildu i 1 per Coalición Canaria.

