Els Claretians de Catalunya revisaran casos de possibles abusos sexuals a menors

Els Claretians de Catalunya revisaran els casos de possibles abusos sexuals a menors, sota el control d'"una persona externa a la institució", i ha obert el mail [email protected] perquè es comuniqui qualsevol indici, davant el qual prometen rigor i preservar la intimitat dels afectats. En un comunicat, asseguren que informaran Fiscalia de "qualsevol dada o indici que pugui ser rellevant", a més de posar-se a disposició del fiscal per a qualsevol aclariment, i afirmen que s'han ofert igualment a la Conselleria d'Educació de la Generalitat.També constaten "la bona tasca educativa" que fan avui gairebé 200 professionals en els seus centres educatius de Catalunya, i que fa anys que la congregació treballa per una educació integral i amb l'objectiu que els nens tinguin instruments perquè aquests casos no quedin en silenci, afirmen.

