Els presos polítics agraeixen l'assistència a la manifestació contra el judici de l'1-O

"Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, com sempre, de forma pacífica i cívica” pic.twitter.com/Vbo5bmcmPX — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 16 de febrer de 2019

Ho hem tornat a fer. Sèneca li va dir a Neró: "El teu poder radica en la meva por, i si jo ja no tinc por, tu ja no tens poder". I nosaltres ja hem perdut la por! #JoAcuso#AutodeterminacióNoÉsDelicte pic.twitter.com/mGLJzUCXDW — Jordi Cuixart (@jcuixart) 16 de febrer de 2019

Raül: "Nosaltres, des del Suprem. Vosaltres, des del carrer. Fem-ho junts!" pic.twitter.com/3MYcHYagvm — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 15 de febrero de 2019

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre suport permanent i que aquesta setmana, tan decisiva amb l’inici del judici, hem sentit molt a prop. Demà, a la manifestació unitària a la Gran Via de Barcelona, tornarem a demostrar fortalesa i determinació.#FreeTothom#JudiciALesUrnes pic.twitter.com/SU3HvwH1WN — Joaquim Forn (@quimforn) 15 de febrero de 2019

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha agraït via Twitter l'assistència a la manifestació de Barcelona contra el judici de l'1-O: la Guàrdia Urbana l'ha xifrat en 200.000 persones i els organitzadors en 500.000. "Votar no és delicte, impedir-ho per la força, si. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, ​​com sempre, de forma pacífica i cívica"El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també ha mostrat el seu agraïment a través de les xarxes socials, en el seu cas, amb una cita:També havien animat la població a sumar-se a la convocatòria.

