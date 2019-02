200.000 persones omplen la Gran Via de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana

El sobiranisme torna a mostrar múscul. 200.000 persones han omplert tot el tram de la Gran Via de Barcelona entre plaça d'Universitat i plaça d'Espanya, segons xifres de la Guàrdia Urbana, i s'ha desbordat per clamar contra el judici als dirigents de l'1-O. La xifra dels organitzadors, Òmnium i ACN, és de 500.000 persones. Amb el lema "L'autodeterminació no és cap delicte", polítics i dirigents socials i sindicals han recorregut més d'un quilòmetre i mig ple a vessar.L'ANC i Òmnium Cultural, juntament amb les formacions polítiques de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i Catalunya en Comú han estat els principals protagonistes d'aquesta mobilització, que també gaudia del suport de desenes d'entitats i associacions. Ja abans de les 17h, els laterals d'aquest tram ja estaven quasi plens, així com la plaça d'Universitat, i la capçalera ha avançat durant prop d'una hora fins a aquest punt, on hi ha l'escenari per als parlaments.

