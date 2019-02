Apareixen pintades unionistes a la façana de la Plaça del Monestir d'Amer després de l'acte de Ciutadans

La paret de la façana d'un dels edificis de la Plaça del Monestir d'Amer (Selva) ha aparegut pintada amb dues inscripcions unionistes aquest dissabte. L'escrit s'ha produït després de l'acte convocat per Ciutadans en el què el grup parlamentari en ple ha visitat la població natal de Carles Puigdemont.En una de les pintades s'hi llegia "Viva España" mentre que a l'altra hi deia "Queda demostrada l'educació i el respecte d'Amer". Els veïns del poble han optat per no fer cap concentració en contra del partit de Rivera i s'han limitat a tancar els comerços durant l'acte que no ha arribat a la mitja hora. Just al final, s'han intercanviat crits en favor de la independència amb d'altres en suport de la unitat de l'estat espanyol sense cap incident.

