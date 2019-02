Desenes de milers de persones desborden la Gran Via contra el judici als presos

El sobiranisme torna a mostrar múscul. A l'espera de xifres oficials, tot el tram de la Gran Via de Barcelona entre plaça d'Universitat i plaça d'Espanya s'ha omplert per clamar contra el judici als dirigents de l'1-O. Amb el lema "L'autodeterminació no és cap delicte", polítics i dirigents socials i sindicals han recorregut més d'un quilòmetre i mig ple a vessar.L'ANC i Òmnium Cultural, juntament amb les formacions polítiques de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i Catalunya en Comú han estat els principals protagonistes d'aquesta mobilització, que també gaudia del suport de desenes d'entitats i associacions. Ja abans de les 17h, els laterals d'aquest tram ja estaven quasi plens, així com la plaça d'Universitat, i la capçalera ha avançat durant prop d'una hora fins a aquest punt, on hi ha l'escenari per als parlaments.Davant de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona també es llegirà un manifest unitari en defensa del dret a decidir. L'objectiu, indiquen, és fer prevaldre el dret a decidir dels catalans i denunciar el que consideren que és un "judici a la democràcia". A part de partits, l'ANC i Òmnium, la mobilització rep també el suport de l'Acció Escolta, l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'Associació de Municipis per la Independència, CIEMEN, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Escoltes Catalans, FemCat, Irídia, Lafede.cat, la FAPAC, Minyons Escoltes i Guies, Novact, la Plataforma per la Llengua, Unió de Pagesos, la Intersindical-CSC i el sindicat de mestres USTEC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor