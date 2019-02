Casado: «Gràcies al PP hem aturat la venda d'Espanya als independentistes»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha assegurat que gràcies al seu partit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions el 28 d'abril. "Gràcies al PP hem aturat la venda d'Espanya als independentistes i gràcies al PP ara aconseguirem aturar el que havia de ser la futura recessió a Espanya", ha subratllat el popular durant la clausura de la convenció d'Economia i Treball del PP en la qual ha afirmat que guanyaran els comicis i que "s'ha acabat el malson".Casado ha anunciat una "revolució fiscal" quan ell arribi al govern espanyol , ja que abaixaran tots els impostos, que paralitzaran la pujada que el PSOE volia fer de l'IRPF i eliminaran els de donacions, patrimoni i successions. Casado ha recordat que el PP va abaixar dues vegades els impostos, el 1996 i el 2011, i ha assegurat que per tercera vegada hi haurà una revolució fiscal per "tornar la renda als espanyols, perquè on millor estan els diners és a la butxaca dels contribuents".El líder dels populars ha afirmat que gràcies al seu partit Sánchez "ha tirat la tovallola" quan els han trobat "negociant amb els independentistes". "Diem de manera il·lusionada i moderada que s'acabarà aquest malson amb el PSOE amb els comuns i els independentistes perquè''e tenim la majoria social en aquest país", ha conclòs.

