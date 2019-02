Cunillera creu que el PSOE és l'única alternativa a un possible «trifachito»

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha alertat aquest dissabte que el PSOE és l'única alternativa a que un "trifachito" guanyi les eleccions generals, en al·lusió implícita a un govern acordat entre Cs, PP i Vox, i per això ha recordat el resultat dels comicis andalusos.També ha destacat que el PP es va beneficiar dels escons sobiranistes al Congrés quan va votar-se la configuració de la Mesa, que presideix la popular Ana Pastor "gràcies als vots dels independentistes", ha dit en referència al PDECAT, en unes declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press."Aquesta senyora ha fet una majoria a la Mesa del Congrés que ha impedit durant molts mesos -fins que nosaltres treballem en una altra línia- la tramitació de lleis importantíssimes", i ha afegit que no jutja la gestió de Pastor al capdavant de la Cambra. "Per tant, això de 'No votaré mai a', amb alguns ... El senyor Pau Casado ja porta motxilla, eh?", I ha insistit que el pacte de la Mesa del Congrés no va ser un tema menor.A més, ha criticat que "el PP diu 'No pactaré amb els independentistes' però no li importa gens votar amb els independentistes per tombar Pedro Sánchez", que ha vist rebutjats els pressupostos generals de l'Estat (PGE). També ha dit que la dreta té "una obsessió compulsiva" a tornar a intervenir l'autonomia de Catalunya; que el procés sobiranista no ha d'acabar mai amb la sensació que hi ha vencedors i vençuts, i que el judici de l'1-O no té per què interferir en les eleccions, perquè s'està desenvolupant normalment.

