Presó provisional pels pares del nadó ingressat a Tarragona amb signes de maltractament

El jutjat d'instrucció 2 de Tarragona en funcions de guàrdia ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per als pares del nadó d'un mes ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La parella, un noi de 21 anys i una noia de 22 anys i veïns de Montblanc, van ser detinguts aquest dijous després que es confirmés que l'infant patia lesions compatibles amb maltractaments.En concret, el nadó presentava una hemorràgia cerebral i altres lesions internes que s’haurien produït anteriorment, que no eren visibles a simple vista. A la parella se li atribueixen els presumptes delictes de lesions i violència física habitual en l'àmbit de la llar.El detingut té un antecedent similar amb un fill més gran, fruit d’una relació anterior amb una altra parella. El 2017 va acudir a l’hospital amb aquest nadó i, davant les sospites de maltractament, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació contra el pare. El cas, però, es va arxivar perquè no es van poder provar els fets.A banda, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) va assumir la tutela del nadó després d'iniciar un expedient de desemparament. El Departament d'Afers Socials es personarà com a acusació particular a la causa judicial en defensa dels drets de l'infant.Ara, el jutge ha decretat la mesura, donat que la causa està oberta per un delicte de lesions, tipificat a l'article 149 del Codi Penal, i un de maltractament habitual. Pare i mare, a més, tenen suspesa la tutela del menor. El magistrat s'inhibirà als jutjats de Valls, competents pel lloc dels fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor