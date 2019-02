La Federació Sindical Mundial condemna l'autoritarisme de l'Estat i defensa l'autodeterminació de Catalunya

La Federació Sindical Mundial (FSM) ha condemnat a través d'un comunicat "l'autoritarisme de l'estat espanyol", ha donat suport "als presos polítics" i ha criticat "els atacs de l'Estat contra els drets fonamentals dels catalans, com el de l'autodeterminació". A la missiva del seu secretariat internacional, ha denunciat que "es manifesta un cop més l'autoritarisme de l'estat burgès i la repressió contra els pobles de la Unió Europea que es torna cada cop més reaccionària i repressiva".A més, la FSM reitera "el seu suport al dret inalienable dels pobles a decidir per si sols, lliurement i democràticament sobre el seu propi present i futur". Per això, insisteix que "ningú ha de ser perseguit per les seves idees polítiques" i insta a l'organització de la classe treballadora per reivindicar els seus drets.