Aragonès creu que ERC és el millor «antídot» contra l'extrema dreta

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, diu que ERC és el millor "antídot" contra l'extrema dreta i que aquesta primavera ha de ser la "primavera republicana". En un acte de partit a Girona, Aragonès assegura que el PSOE ha convocat eleccions per "por" i per "l'amenaça" de l'extrema dreta però que Esquerra "no s'acovardeix"."La primavera republicana ha de permetre construir una casa comuna, una república prou ample perquè hi capiguem tots", ha dit. Els fonaments de la qual, ha afegit, han de ser els ajuntaments.Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que Esquerra serà "el dic de contenció contra el feixisme". En referència al judici del procés, Aragonès ha dit que "la sentència no serà sobre l'independentisme sinó sobre la qualitat democràtica de l'estat espanyol".Aragonès assegura que Esquerra és el millor "antídot" i la "millor eina" de combat contra l'extrema dreta. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda diu que el PSOE ha convocat eleccions per "por" i per "l'amenaça" de la dreta. "Davant d'una dreta cada cop més extrema que es confonen entre ells, la primavera republicana", ha dit."Nosaltres no ens acovardim, no estem acomplexats", ha insistit, tot afegint que ho demostren "cada dia i ho va demostrar, també, l'altre dia Oriol Junqueras". En referència al líder d'ERC, Aragonès ha dit que "la caiguda ha estat més dura per a aquells que el volien veure derrotat perquè dijous va tornar guanyar altre cop a favor de la democràcia i de les llibertats". Aragonès també s'ha referit al judici del procés assegurant que no es tracta d'un judici contra l'independentisme com "creu Espanya"."La sentència política no serà contra l'independentisme català sinó sobre la qualitat democràtica de l'estat espanyol", ha dit. Per la seva banda, Torrent ha dit que a ERC no li fan cap por les urnes. "Al contrari, les vivim com una oportunitat d'anar a demostrar les nostres conviccions i les desbordarem d'independència i de república", ha dit. Torrent ha assegurat que també serviran per anar a "combatre" a aquells els voldrien "silenciats"."Anirem a combatre l'extrema dreta perquè Esquerra serà, com ha estat sempre, un dic de contenció contra el feixisme", ha reblat. El president del Parlament també ha parlat de Junqueras i ha dit que "els que voldrien que desistís de les seves conviccions han fracassat perquè està més fort que mai". "Per més que ens jutgin, per més que ens facin asseure davant d'un tribunal, ni els presos ni els exiliats ni la ciutadania que va anar a votar l'1-O renunciarem mai a les nostres conviccions", ha afegit.Els líders d'ERC han fet aquestes declaracions durant l'acte de presentació dels caps de llista d'ERC per a les municipals del mes de maig a les comarques gironines. L'acte, que s'ha fet al Parc Científic i Tecnològic de Girona, ha servit per anunciar que el partit presentarà 170 llistes en aquests comicis. A la jornada, també hi ha participat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà i el president d'Esquerra a la demarcació gironina, David Mascort, entre d'altres.

