El poble de Puigdemont boicoteja una visita de Ciutadans tancant tots els comerços

Arrimadas va a #Amer a fer el numeret. Només troba premsa i tot el poble tancat. Els veins i veines, des dels balcons, crida unànimament "Puigdemont President".



Ficció unionista vs realitat catalana.



Vídeo: @grabapsa pic.twitter.com/i5VDvSJtD1 — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 16 de febrer de 2019

Alguns amerencs han penjat cartells.

Han tancat botigues i bars. pic.twitter.com/QOl0KsZFN5 — Salvador Clarà Pons 🎗️🌐🏳️‍🌈 (@VadorClaraPons) 16 de febrer de 2019

Tot el grup parlamentari de Ciutadans en bloc s’ha desplaçat aquest dissabte al poble natal de Carles Puigdemont, Amer, on han dut a terme la ja tradicional retirada de llaços grocs de l’espai públic. Els diputats taronges, 36 en total, entre ells Inés Arrimadas, han rebut, però, una resposta freda per part dels veïns, que han optat per ignorar la seva presència tancant comerços i deixant-los pràcticament sols a la plaça del poble.Davant la presència dels representants del partit al poble de Puigdemont, els Mossos d’Esquadra han optat per fer un desplegament policial amb unitats BRIMO arreu del centre de la localitat, amb una furgoneta a la mateixa plaça. No obstant, la seva presència ha estat en va, donat que no hi ha hagut cap gest de resposta per part de formacions independentistes.Tot i que Inés Arrimadas i els seus diputats han atès els mitjans de comunicació a la mateixa plaça, sota un cartell gegant de Carles Puigdemont amb el lema No surrender (no ens rendirem), en marxar els veïns han restituït els llaços grocs on eren, sense que el seu pas per la localitat hagi tingut afectació aparent.Al final, els veïns del poble natal de Puigdemont han ignorat l'acte que el grup parlamentari en ple ha fet a la localitat, i que ha quedat limitat a menys de mitja hora. Els comerços de la plaça de la vila han tancat quan faltaven pocs minuts per les dotze i un cop han acabat les declaracions d'Inés Arrimadas han tornat a obrir.Només s'han produït alguns crits entre veïns i els diputats de Ciutadans quan la formació s'ha acostat en una zona on hi havia una quarantena de persones reunides sota una pancarta amb la cara de Puigdemont. Arrimadas ha lamentat que els símbols independentistes "envaeixin" els carrers d'Amer i altres poblacions.

