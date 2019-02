Detenen un home després de perseguir-lo per la C-17, sense carnet en vigor i amb un cotxe robat

El punt de la C-17 on ha parat el turisme Foto: Mossos d'Esquadra

El pont per on ha fugit el detingut Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 34 anys i veí de Santa Perpètua de Mogoda, després d'una persecució de set quilòmetres per la C-17, en direcció Barcelona, i que circulava sense el carnet en vigor i amb un cotxe que acabava de robar a Mollet.Els fets van tenir lloc cap a les 15.30 hores del passat 12 de febrer, quan agents de la Policia Local de Santa Perpètua, que estaven fent un control preventiu a l'avinguda Onze de Setembre, van identificar un vehicle que donava la mitja volta en direcció la C-17 quan va adonar-se de la seva presència.Dues patrulles el van perseguir durant set quilòmetres per aquesta via, en direcció Barcelona. Durant aquesta persecució, va xocar amb dos turismes i després d'impactar amb el segon, va baixar del turisme en marxa i va saltar per un pont, a l'alçada de Montcada i Reixac. En aquest impacte va deixar ferit, amb caràcter lleu, el conductor i l'acompanyament amb una crisi d'ansietat.El seguiment va passar a ser a peu per una riera. Dos agents dels Mossos el van reduir. Però durant la detenció es va resistir, agredint, de forma lleu, els dos policies. A més, tampoc va voler sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.Durant la persecució per la carretera, la policia catalana va comprovar la matrícula del vehicle i va descobrir que s'acabava de robar d'un taller mecànic de Mollet, ja que duia les claus posades.El detingut va passar a disposició judicial aquest dijous com a presumpte autor de delictes de robatori i furt d'ús de vehicle, conducció temerària, atemptat contra agents de l'autoritat, originar un greu risc per a la circulació, negativa a sotmetre a la prova d'alcoholèmia i conduir sense el permís de conduir en vigor. El Jutjat de Guàrdia de Cerdanyola va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor