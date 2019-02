Iceta: «Catalunya ha estat derrotada a Waterloo i els interessos dels catalans traïts pel govern independentista»

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, durant la seva intervenció al Consell Nacional del PSC Foto: ACN

El candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni Foto: ACN

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat durant el Consell Nacional del partit d'aquest dissabte que el "sectarisme polític mai havia fet tant mal a Catalunya", en referència al rebuig dels pressupostos de l'Estat i a la convocatòria d'eleccions, i ha afegit que Catalunya "ha estat derrotada a Waterloo" i que els interessos dels catalans "han estat traïts pel govern independentista".Durant la seva intervenció, Iceta també ha avisat que no donaran "treva" a la dreta "reaccionària i sectària que vol retallar drets i fer retrocedir" i ha apuntat que o es dona continuïtat a un executiu "dialogant i progressista" o el govern "serà reaccionari i fomentarà la crispació".D'altra banda, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha retret als independentistes "no tenir voluntat de diàleg" perquè "van fer plantejaments impossibles d'assumir". Batet ha cridat a "no perdre el temps en trinxeres", en referència crítica als independentistes i els partits de dreta, ja que el socialisme s'enforteixi i superi en les eleccions generals seus 84 diputats al Congrés, perquè defensa que el seu projecte és el més realista.En el seu discurs al Consell Nacional extraordinari del PSC d'aquest dissabte, ha dit que arriba l'hora de passar a l'acció, que els socialistes no volen "viure d'una crisi territorial" sinó solucionar-la, i ha acusat la dreta i als independentistes de cercar enfrontament en comptes de solucions.També ha defensat reunir, pactar i no imposar, després del que ha insistit que Catalunya no pot seguir sent la víctima del conflicte territorial, i ha criticat Cs com un "espectador de luxe, comentarista d'una tertúlia", en comptes de formular propostes, mantenint-se en l'amenaça i unint-se amb l'extrema dreta, ha dit.La ministra ha demanat posar a treballar les institucions en objectius comuns, "generar sinergies de col·laboració entre administracions" i sortir del que ha qualificat com a debat estèril entre la dreta i els independentistes, als quals ha acusat de votar conjuntament contra Sánchez.Batet ha defensat que el Govern, en vuit mesos, ha canviat les prioritats, i ha criticat que s'impulsava una agenda de reformes "mentre uns feien veure preocupar-se per la pretesa destrucció d'Espanya i altres només pensen a treure rèdit electoral a Catalunya, mentre miren de reüll ".Iceta ha insistit mobilitzar el vot progressista i ha alertat de la victòria de Donald Trump als Estats Units i de Jair Bolsonaro al Brasil, així com de l'entrada de Vox al Parlament andalús: "Si tu no hi vas (a votar), ells tornen més de dretes que mai". El líder del PSC ha assegurat que no es resignaran a retrocedir 40 anys i que una victòria de la dreta "no és un retorn, no és un canvi: és la radicalitat d'una dreta rabiosa", mentre que ha defensat la moderació i el respecte enfront de la intolerància i la crispació.També ha parlat del judici pel procés independentista, al qual creu que s'ha arribat "per un fracàs de la política", i ha demanat que no impedeixi continuar fent política. Ha acusat els independentistes de no tenir voluntat ni capacitat d'arribar a un acord i ha defensat que la proposta del Govern espanyol no la van acceptar "perquè no sabien, no volien o no els van deixar des Waterloo", referint-se a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Respecte a les eleccions europees, ha presentat al ja eurodiputat Javi López que encapçalarà la representació del PSC a la candidatura europea del PSOE -López havia presentat 150 pre-avals a les primàries europees del PSC i va ser l'únic precanditat-. Iceta ha defensat la seva tasca al Parlament Europeu, entre la qual ha destacat la redacció de l'informe sobre la lluita contra les desigualtats, i ha criticat les polítiques d'austeritat a Europa, que al seu judici no han funcionat.El Consell Nacional del PSC ha ratificat també a més d'un centenar de candidats a les municipals del 26 de maig, com ha anunciat el seu candidat a l'Alcaldia a Barcelona, ​​Jaume Collboni, que ha explicat que per primera vegada es presentaran en totes les capitals de comarca catalanes.De cara a aquests comicis municipals, Miquel Iceta ha defensat que els socialistes catalans tenen millors perspectives que fa quatre anys. A més, ha assegurat que "la nova política, si alguna cosa ha fet ràpid, és envellir", mentre que el PP s'està empetitint i els independentistes no tenen governs estables i eficaces, segons ell.

