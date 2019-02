L'advertència de Renfe davant la vaga d'usuaris que arrenca dilluns

Renfe ha mogut fitxa davant la vaga d'usuaris prevista a partir de dilluns , després dels dos accidents mortals que hi ha hagut a la línia R4 en menys de tres mesos, el primer al novembre a Vacarisses i el segon la setmana passada a Castellgalí . A través d'un comunicat, l'empresa ferroviària adverteix que no pagar el bitllet suposa un frau i té conseqüències negatives per al desenvolupament del servei, tot recordant que ja hi ha mesures compensatòries en cas de deficiències puntuals o continuades.L'avís arriba després que diversos grups d'usuaris de Renfe i Rodalies de Catalunya han arrencat a través de les xarxes socials una vaga de bitllets indefinida als serveis ferroviaris. A través del compte de Twitter @VagaRenfe , i sota l'etiqueta #NoVullPagarRENFE, han fet una crida als usuaris a no pagar més bitllets i a entrar als trens sense costejar.En un comunicat, però, Renfe apunta que el servei de Rodalies de Catalunya "és un servei públic que paguem entre tots", i adverteix que els viatgers que no paguin el seu bitllet estan cometent "frau contra tots els ciutadans que amb el nostres impostos financem els serveis públics, els utilitzem o no".Així, destaca que amb el pagament del bitllet "financem parcialment aquests serveis" i que el bitllet inclou l'assegurança obligatòria de viatge. "Entenem que davant de retards i afectacions que es puguin produir, els viatgers protestin i reclamin millores, estan en el seu dret i en l’obligació d’exigir-nos oferir el millor servei possible, però convidem a que ho facin a través dels nombrosos canals d’atenció al client que tant Renfe com Rodalies posen a disposició dels ciutadans", assenyalen.En el mateix comunicat, l'empresa destaca que des de fa més de deu anys disposa del servei de Devolució Xpress, que compensa amb un bitllet en cas de retard superior a 15 minuts en els serveis de Rodalies de Catalunya.

