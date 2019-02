Torra diu que anirà a Brussel·les a denunciar «una causa repressiva» contra la independència de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, diu que dilluns aniran a Brussel·les tot i la prohibició del Parlament Europeu per denunciar "una causa repressiva contra una idea que és la independència de Catalunya". Torra no ha concretat on faran la conferència però ha recordat que tenen "el mandat de fer la República" i que el seguiran "fins al final i amb totes les conseqüències".El president ha assistit aquest matí a la inauguració de les obres de millora del Camí de la Retirada a Molló (Ripollès) i ha fet el recorregut de 14 quilòmetres que hi ha entre aquest municipi i el Coll d'Ares, a la Catalunya del Nord, per on el febrer del 1939 es calcula que es van exiliar més de 100.000 persones. Està previst que un cop allà, el president participi en una ofrena foral al monument dels exiliats que hi ha a Prats de Molló.

