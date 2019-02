Els Mossos detenen tres homes i comissen 400 plantes de marihuana a Sabadell

Marihuana en la darrera fase de preparació, a Sabadell. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per un presumpte delicte contra la salut pública i per defraudar fluid elèctric. Les detencions arriben després que han desmantellat una plantació amb 400 plantes de marihuana localitzada en un domicili del barri de Can Rull de Sabadell. Segons ha pogut saber, l’operació es va dur a terme aquest dijous a la nit, pels volts de les 22.00 hores, en un habitatge del carrer Petrarca.L'operació es va dur a terme a partir de la investigació d'un robatori amb força que hi havia hagut a la zona, moment en què es va detectar una persona que es trobava intentant accedir per la força a l'interior d'un domicili. Agents dels Mossos d'Esquadra van procedir a la seva identificació.Va ser llavors quan l'home va intentar fugir, a la vegada que dos persones més, que es trobaven a l'interior de l'habitatge, van intentar sortir per la finestra. A l'interior del domicili, els agents van localitzar una plantació amb 400 exemplars de marihuana en avançat estat de floració, amb cabdells ja en la fase final per a la seva propera comercialització.Els detinguts es troben a la comissaria de Sabadell, i properament passaran a disposició del jutge.

