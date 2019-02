FOTOS Torra inaugura les obres de millora del Camí de la Retirada

El #president @QuimTorraiPla acompanyat pel #delegat @PereVilaFulcara i l’alcalde de Molló ha inaugurat les obres de millora del Camí de la Retirada.

Tot seguit s’ha iniciat la caminada resseguint el Camí de la Retirada que els portarà fins al monument dels exiliats a #ColldAres pic.twitter.com/nmDOlWSbN2

Quim Torra al Camí de la Retirada amb Josep Coma i Claudi Ferré Foto: Josep M Montaner

Quim Torra al Camí de la Retirada Foto: Josep M Montaner

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat pel delegat Pere Vila i l'alcalde de Molló, Josep Coma, ha inaugurat les obres de millora del Camí de la Retirada -les rutes que van fer els exiliats per travessar la frontera en direcció a França, durant l'èxode republicà cap a l'altra banda dels Pirineus a partir de l'hivern de 1939-. Acte seguit, s'ha iniciat la caminada resseguint el Camí de la Retirada, que els ha portat fins al monument dels exiliats a Coll d'Ares. El camí va des de Molló a Prats de Molló.El 13 de febrer de 1939, l’exèrcit nacional va arribar a Molló i al punt fronterer de Coll d’Ares, essent l’última contrada de Catalunya a caure davant el nou règim franquista. La situació va provocar que en les setmanes prèvies milers de persones, civils i militars republicans emprenguessin el camí de l’exili pels diversos colls ubicats a la zona del Pirineu Oriental.​Es calcula que pel Coll d’Ares hi van arribar a creuar més de 100.000 persones fugint de la guerra i el nou règim que s’instaurava a Espanya. Els ajuntaments de Molló i de Prats de Molló-La Presta (Vallespir), amb la col·laboració de diferents entitats i administracions, han organitzat per al dissabte 16 de febrer diversos actes per commemorar aquests fets, un d'ells, la inauguració de les obres de millora del Camí de la Retirada.A les 8 del matí, Torra ha visitat l’Ajuntament de Molló, on ha estat rebut per l’alcalde i els regidors de la corporació, ha signat el llibre d’honor i ha inaugurat les obres de "Millora del Camí de la Retirada entre Molló i Coll d’Ares”, que formen part del projecte [email protected] i que ha rebut el finançament dels fons POCTEFA del programa FEDER de la Unió Europea, de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Molló.Seguidament, a les 8:30 hores, el president de la Generalitat ha recorregut un tram del Camí de la Retirada, recordant aquells que fa 80 anys van haver d’emprendre camins d’exili com aquest fugint dels horrors de la guerra i la dictadura. La sortida “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló” era oberta a tothom, i s'ha iniciat als volts de les 8:30 hores a la plaça del Conflent.

