Una usuària, a través de Twitter, ha captat el divertit moment del portaveu adjunt d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, preparant-se per entrar en directe al programa Espejo Público. Durant les proves de so per comprovar que funcionava l'àudio, Rufián comença comptant de l'1 al 5 i de sobre dispara "L'Espanyol és un equipàs, algun dia guanyarà la Lliga i la Champions. Raúl Tamudo és el millor jugador de la història". És ben sabut que Rufián és perico.

