Afectats dels accidents a l'R4 creen la Plataforma en defensa del transport públic

Una vintena llarga de testimonis, ferits i afectats dels accidents de Renfe a Vacarisses i Castellgalí s'han reunit aquesta tarda a Manresa amb l'objectiu de formar una plataforma per tal de reclamar més seguretat i inversions a les vies, especialment a les línies R4 i R12. El col·lectiu pretén denunciar els dos incidents i estudia la possibilitat de presentar una denuncia col·lectiva tal com s'ha fet en el cas de Vacarisses.La plataforma, que s'ha trobat a la seu del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, ha parlat i debatut, entre d'altres temes, sobre les properes accions que es duran a terme des d'aquesta iniciativa.Durant la reunió s'ha estudiat la possibilitat de buscar suports i adhesions d'altres plataformes, donar suport a la campanya de vaga de bitllets, dirigir-se a les institucions per exigir solucions i s'han plantejat diferents accions de protesta i mobilitzacions. La plataforma ha acordat trobar-se cada quinze dies. La propera reunió serà el divendres 1 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor