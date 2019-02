Rufián titlla Sánchez de president covard que «s'ha deixat doblegar per la caverna»

Gabriel Rufián considera que la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez és "un reflex d'un president covard que s'ha deixat doblegar per la caverna" . El diputat d'ERC al Congrés, recorda que "només van faltar tres portades de la caverna i alguns tertulians a sou perquè Calvo, en 24 hores, es tirés enrere i s'aixequessin de la taula de diàleg i negociació".El republicà, en declaracions a, ha destacat que quan Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol, va oferir una roda de premsa en la qual deia que estaven a la taula de diàleg, que parlava d'un mediador o un relator, "ho vèiem amb optimisme" perquè "semblava que el govern havia iniciat un mandat d'una forma decent i valenta" però tot se'n va anar en orris amb la pressió de la "caverna".Rufián lamenta que només van posar dues condicions, una era el diàleg, "em sembla que això ho pot comprar qualsevol demòcrata, voti a qui voti" i "una cosa molt important, que era que es distanciés de la deriva repressiva de l'Estat". Això, segons el diputat, no es va complir.El diputat d'ERC a Madrid manifesta que no tem en absolut un govern liderat per la "dreta extrema ni per l'extrema dreta" perquè "tenim l'orgull de representar un partit amb un president afusellat pel feixisme, amb un president empresonat pel feixisme i amb una secretària general a l'exili pel feixisme" i expressa que "és una mica tard per tenir-los por". Rufián assegura que "coneixem perfectament el feixisme" i com se'l combat i assegura que ERC no serà només un partit a les eleccions del 28-A, sinó que "serà un front antifeixista per a plantar-los cara". El mateix polític ha afegit que "ens és igual la bandera que tingui cadascú penjada al balcó o al cor però que sí que comparteix la bandera de l'antifeixisme, demanem que siguin dels nostres".Per altra banda, considera que la sentència del judici a l'independentisme ja està escrita i ho descriu així: "si s'assembla a un ànec, camina com un ànec i neda com ànec és que és un ànec". Oriol Junqueras i Joaquim Forn "van demostrar que això va de democràcia i no d'independentisme". El diputat ha clos dient que el procés judicial "és un atac als drets civils de tots i crec que estem sols en aquesta lluita".El diputat ha participat aquest divendres en un acte en el marc de la campanya "Municipis Republicans" al Castell de Masricart, a la Canonja. La senadora tarragonina Laura Castel també ha acompanyat al diputat.

