L'Observatori Contra l'Homofòbia denuncia 21 agressions en el que va d'any a Catalunya

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) i el Front d'Alliberament Gai de Catalunya han denunciat aquest divendres que en el que va d'any han comptabilitzat 21 agressions homòfobes al país. La xifra, afirmen les entitats, quadruplica la registrada l'any passat en el mateix període.Són algunes de les dades que ha ofert Eugeni Rodríguez, president de l'OCH, en el marc d'una concentració del col·lectiu LGTBI que ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona per rebutjar els atacs sota el lema "Prou agressions feixistes i LGBTI-fòbiques". Hi han participat almenys un centenar de persones. Segons Rodríguez, tres de les denúncies han estat per agressions físiques. Durant l'acte s'ha reivindicat la necessitat d'un equipament com el Centre LGTBI de Barcelona.

Rodríguez s'ha mostrat satisfet amb la "resposta" que va tenir el col·lectiu després de l'atac al Centre LGTBI de Barcelona. També ha denunciat que els recursos que rep el sector per tractar casos de discriminació "són molt petits".



Durant la concentració hi ha hagut diversos parlaments entitats que formen part del col·lectiu LGTBI d'arreu del territori català. Entre d'altres, s'ha posat de manifest la preocupació pel context socio-polític i per l'auge de l'extrema dreta els darrers mesos. S'ha demanat la unió per fer-hi front.



També s'ha fet una crida a la ciutadania perquè continuï visibilitzant les violències i agressions homòfobes per continuar "fent front al feixisme".