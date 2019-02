El retorn del discurs de l'«anti-Espanya»

Totalment previsible

Per Carles Amela el 16 de febrer de 2019 a les 13:54 0 0

Que no us ho imaginaveu, això? Que no sabeu que aquesta gent sempre han utilitzat el mateix llenguatge? Llegiu la premsa espanyolista del segle passat i ho comprovarem, així com els arguments anteriors en tots els conflictes amb Catalunya. El preu a pagar per la nostra independència serà la seva violència, però un cop independents, Catalunya hi guanyarà molt!